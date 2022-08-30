Инициативу сделать 1 сентября выходным днем поддерживают не все жители Самарской области

Поддерживают выходной для всех люди в возрасте до 34 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, инициативу сделать 1 сентября выходным днем 36% самарцев поддерживает, если отдыхать будут все, а каждый третий – если только родители школьников.

— Каждый четвертый житель региона оказался против еще одного нерабочего дня в году, аргументировав это тем, что и так одни сплошные праздники, надо работать, — сообщает SuperJob.

Больше всего людей, поддерживающих инициативу, оказалось в возрасте до 34 лет. Сделать День знаний выходным только для родителей школьников хотят люди от 35 до 44 лет. Чаще всего за выходной выступают горожане, у которых есть дети.

Опрос проводился с 27 по 29 августа 2022 года. В нем участвовали экономически активные жители Самары.