Перекрытие ул. Стара-Загора в Самаре продлили до утра 31 августа 2022 года

Дорога будет закрыта для транспорта еще сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продлили срок перекрытия улицы Стара-Загора. Участок в районе пересечения с улицей Ново-Вокзальной будет закрыт еще сутки. Об этом сообщили представители департамента транспорта в своем телеграм-канале.

– Временное ограничение движения по улице Стара-Загора продлено до 6:00 среды, 31 августа 2022 года, – отметили в ведомстве.

Напомним, движение на этом участке закрыли 26 августа 2022 года. Причина – проведение работ на теплотрассе. На время ремонта автобусы №№ 23, 37, 47, 56 и 213 пустили по улице Фадеева, а троллейбусы №№ 17, 19 и 20 направили по Московскому шоссе и проспекту Кирова. Маршрут еще одного «рогатого» – № 13 – временно отменен.

Отметим, до утра 31 августа 2022 года продлили и перекрытие дороги в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Там тоже ремонтируют теплотрассу.