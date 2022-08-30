Пьяный велосипедист столкнулся с Toyota Land Cruiser в Самарской области 29 августа

Пожилой мужчина на иномарке не пострадал. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 29 августа, в 15:10 в Сергиевском районе Самарской области пьяный велосипедист столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, который двигался в попутном направлении.

— Мужчина на велосипеде Nordway ехал по трассе «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины», — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

На седьмом километре автодороги велосипедист нарушил правила расположения на проезжей части и допустил столкновение. За рулем иномарки находился 62-летний пожилой мужчина. Он никакого вреда здоровью не получил.

Мужчина на велосипеде назначили амбулаторное лечение. По данным сотрудников ГИБДД, 36-летний велосипедист находился в состоянии опьянения.