Фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR пройдут в Самаре 2-3 сентября 2022

Местом проведения фестиваля станут Волга, набережная и центральные улицы города / Фото: IRONSTAR

В Самаре на этой неделе пройдут крупномасштабный фестиваль спорта и соревнования по триатлону IRONSTAR SAMARA 2022. В программе: заплыв по Волге, женские и детские забеги, гонки на полужелезной (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег) и на олимпийской (1,5 км, 40 км и 10 км соответственно) дистанциях. Среди участников – спортсмены-профессионалы и любители из 49 регионов страны.

Фестиваль 2 сентября 2022 года откроет женский забег IRONLADY на дистанции 5 км – по набережной Волги. Также запланированы детские забеги STARKIDS (0-12 лет) на 500 и 1000 метров.

Во второй день фестиваля пройдут соревнования по триатлону и заплыв на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE. Участники заплыва прыгнут в Волгу с баржи под выстрел пушки. Велоэтап состоится по центральным улицам Самары. Спортсмены будут проезжать мимо пивзавода, речпорта, площади Славы, стелы «Ладья» и ракеты «Союз». Местом проведения бегового этапа станет набережная Волги.