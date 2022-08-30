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Происшествия30 августа 2022 7:04

На трассе М-5 перевернуло ВАЗ-2114 с прицепом под Самарой 30 августа 2022

Автомобиль просто «сдуло» на обочину
Ирина СИНЕГУБОВА
Фаркоп отлетел от четырки и остался на прицепе. Фото: скриншот видео

Фаркоп отлетел от четырки и остался на прицепе. Фото: скриншот видео

Утром во вторник, 30 августа 2022 года, на участке трассы М-5 на выезде из Самары произошло серьезное ДТП. Там перевернуло ВАЗ-2114 с прицепом. В ГУ МВД по Самарской области рассказали «КП-Самара» подробности происшествия.

По предварительным данным полицейских, автомобиль занесло из-за большой парусности прицепа. Его просто «сдуло» на обочину. По словам свидетелей аварии, «четырнадцатую» занесло с большим прицепом, фаркоп оторвало от автомобиля.

— У него цемент там был, — говорит один из очевидцев.

Столб пыли поднялся в месте аварии. Насколько известно, в ДТП никто не пострадал.