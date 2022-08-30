Более 20 школ отремонтировали в Самарской области к новому учебному году

Еще в 94 учебных заведениях обновили пищеблоки и столовые

Партия «Единая Россия» помогла подготовить к школе более 200 тысяч детей. Это ребята из российских регионов и на территории Донбасса. Им оказали помощь в рамках акций «Собери ребенка в школу», «Помощь школам» и «Родительская приемка».

В Самарской области по программе капремонта привели в порядок 22 школы. Большую часть из них – 19 – сдали раньше срока. Еще в 94 учебных заведениях обновили пищеблоки и столовые. Все они будут готовы принять ребят 1 сентября 2022 года.

В Самаре в этом году пойдут в первый класс больше 15 тысяч детей, в том числе около тысячи – из многодетных семей и из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Последним партия помогла собраться в школу – предоставила им рюкзаки и канцтовары.

Внимание уделили и школьникам Донбасса. В рамках акции «Собери ребенка в школу» в Снежное (ДНР) «Единая Россия» отправила гуманитарный груз с компьютерной техникой, интерактивными досками, школьными принадлежностями и с 390 рюкзаками.

– Это та помощь, в которой сейчас очень нуждаются семьи Донбасса. Для школ и детских садов Снежного отправлены футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, волейбольные сетки, шахматы и шашки, а также спортинвентарь и экипировка, – рассказал координатор волонтерского центра партии «Единая Россия» по Самарской области Антон Родионов.