В Самарской области разыскивают пропавшего после работы пожилого мужчину

Домой после работы мужчина не вернулся. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области разыскивают без вести пропавшего 60-летнего Рудакова Алексея Геннадьевича, который проживает в селе Мордово-Аделяково Исаклинского района.

— 23 августа мужчина ушел из офиса частного охранного предприятия в поселке Управленческий и домой до сих пор не вернулся, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Пропавший ростом 170-175 см, среднего телосложения, с седыми волосами. Был одет в голубую клетчатую рубашку, черные брюки и ботинки.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, полицейские просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части по Исаклинскому району 8 (84654) 2-10-02 либо 102. Также связаться с ближайшим подразделением полиции можно через бесплатное мобильное приложение МВД России.