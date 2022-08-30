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Происшествия30 августа 2022 7:43

В Самарской области разыскивают пропавшего после работы пожилого мужчину

Он был одет в голубую клетчатую рубашку
Ирина СИНЕГУБОВА
Домой после работы мужчина не вернулся. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Домой после работы мужчина не вернулся. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области разыскивают без вести пропавшего 60-летнего Рудакова Алексея Геннадьевича, который проживает в селе Мордово-Аделяково Исаклинского района.

— 23 августа мужчина ушел из офиса частного охранного предприятия в поселке Управленческий и домой до сих пор не вернулся, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Пропавший ростом 170-175 см, среднего телосложения, с седыми волосами. Был одет в голубую клетчатую рубашку, черные брюки и ботинки.

Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, полицейские просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части по Исаклинскому району 8 (84654) 2-10-02 либо 102. Также связаться с ближайшим подразделением полиции можно через бесплатное мобильное приложение МВД России.