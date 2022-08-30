Водителям Самарской области из-за жаркой погоды стоит быть аккуратнее на дорогах

В жаркую погоду не стоит оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за устойчивой жаркой погоды на территории Самарской области региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге.

— Заранее необходимо проверить техническое состояние автомобиля, системы кондиционирования и электроники, состояние аккумулятора, — сообщили в правительстве Самарской области.

Без необходимости стоит воздержаться в эти дни от дальних поездок. Важно, внимательно следить за здоровьем. Если во время движения чувствуются головокружение, слабость, головная боль, то нужно остановиться.

Так как из-за жары бывают резкие перепады давления, в автомобиле должны находиться соответствующие медикаменты. В жаркую погоду не стоит оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных. Сон за рулем, вялость, отсутствие контроля над управлением автомобилем увеличивают риск ДТП.