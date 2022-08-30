В дептрансе рассказали о перекрытии дорог из-за строительства метро в Самаре

В планах у властей - перекрытие движения по улицам Полевой и Красноармейской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте транспорта Самары рассказали о строительстве станции метро «Театральная» и о перекрытиях дорог на время работ. В центре города уже скоро начнут вводить новые ограничения.

Так, в январе 2022 года в Самаре перекрыли участок улицы Галактионовской. Трамваи, которые там курсировали, направили по улицам Арцыбушевской и Красноармейской. В середине сентября планируется закрыть участок улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой.

Как ранее сообщал «КП-Самара» замглавы дептранса Юрий Тапилин, в дальнейшем ради строительства метро собираются ограничить движение транспорта по улице Полевой в районе пересечения с улицей Ново-Садовой, где заканчивается разворотный тупик у станции «Алабинская». Кроме того, перекрыть могут и перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской. Данное изменение затронет работу трамваев. Они не смогут попасть в исторический центр города. Точные сроки пока неизвестны.