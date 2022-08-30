МегаФон рассказал о мобильных путешествиях автотуристов

Наиболее популярным оказался отрезок трассы M5: Пенза— Самара— Уфа.

С начала года мобильный трафик на популярных транспортных маршрутах Поволжья вырос на 22%, тогда так количество голосовых вызовов осталось на уровне прошлого года. Пик онлайн-активности путешественников пришелся на март, а звонили чаще в июне. Такие данные приводят аналитики МегаФона, изучив обезличенный интернет-трафик своих клиентов на автодорогах.

Наиболее популярным оказался отрезок трассы M5: Пенза— Самара— Уфа. Только за три неполных месяца лета в поездках автолюбители прокачали здесь порядка 25 петабайт мобильного интернета, что равно 93 миллионам просмотров видео на YouTube-канале «Гараж 54» и проговорили свыше 900 миллионов минут.

Больше всего трафика пассажиры автомобилей и автобусов расходуют на тяжелый контент— просмотр и запись на видеохостингах, загрузку фото в социальных сетях. Также они общаются в мессенджерах.

«Звонить и общаться во время поездки абоненты могут практически на всей протяженности трассы. Теперь фокус на расширение зоны покрытия сетью LTE. За последние месяцы мы построили и модернизировали более 50 базовых станций на участках федеральных автодорог, которые проходят через регионы Поволжья», — комментирует Дмитрий Назметдинов, директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Поволжье.

Оператор также регулярно проводит технические мероприятия по улучшению связи на внутренних транспортных артериях Самарской области. Чтобы в пути, помимо звонков, абоненты могли воспользоваться и быстрым интернетом, МегаФон расширил процент покрытия 4Gв направлениях:Самара— Уфа, Самара — Сызрань, Кинель— Бугуруслан, Самара — Казахстан, Самара — Оренбург.

По данным Роскомнадзора, за второй квартал этого года покрытие голосовой связью МегаФона составляет: М-5 «Урал» —99,8%, Р-22 «Каспий» —98,8%, М-7«Волга»— 100%, А-300 (М-32)— 100%.

Согласно результатам совместного исследования Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга и Аналитического центра НАФИ, каждый третий россиянин путешествует на автомобиле по России. Чаще этот вид транспорта выбирают для поездок на отдых в глэмпинге, на экскурсии по достопримечательностям регионов и гастрономические туры.

Поволжье привлекает автопутешественников красивыми видами, большим количеством достопримечательностей и уникальным этническим туризмом.