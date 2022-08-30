В Самарской области после столкновения на встречке «Опель» и «Лада» вылетели в кювет

Автомобиль врезался в «Ладу», которая как раз ехала по встречке. Фото: ГИБДД Самарской области

Вчера, 29 августа, в Исаклинском районе Самарской области на 1136 километре автодороги М-5 «Урал» автомобиль «Опель» столкнулся на встречке с «Ладой».

— На автодороге «Урал-Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск» 47-летний водитель «Опель» выехал на полосу встречного движения, — сообщили в ГИБДД Самарской области.

Автомобиль врезался в «Ладу», которая как раз ехала по встречке и не успела бы уже избежать столкновения. Мужчина проигнорировал предупреждающие знаки, комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД и горизонтальную разметку. В результате столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии. По сообщению ГИБДД, в ДТП пострадал один человек. Какой ущерб его здоровью причинен, неизвестно. Региональная Госавтоинспекция напоминает, что запрещено превышать скоростной режим и нарушать требования горизонтальной разметки.