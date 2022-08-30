У тольяттинца конфисковали 700 пачек сигарет, которыми он незаконно торговал на остановке

Приставы по решению суда забрали у тольяттинца нелегальную "табачку" / Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Тольятти наказали предприимчивого местного жителя. Мужчина незаконно торговал непромаркированными сигаретами на одной из остановок города. Ему выписали штраф и конфисковали товар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Самарской области.

- Суд признал мужчину виновным в незаконной продаже табачной продукции и назначил ему штраф в 4 тысячи рублей. Также он постановил конфисковать у нарушителя 700 пачек сигарет, - отметили в ведомстве.

Приставы возбудили в отношении тольяттинца исполнительное производство. Они забрали у мужчины нелегальный товар и передали его на уничтожение. Теперь ему придется искать другой способ заработка. Главное, чтобы он был законным.