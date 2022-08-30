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Общество30 августа 2022 9:20

Настоящая таверна открылась на 9-й просеке в Самаре

Новый ресторан передает частичку Итальянской жизни
Ирина СИНЕГУБОВА
На входе есть терраса, рассчитанная на 30 посадочных мест. Фото: Кому на Волге

На входе есть терраса, рассчитанная на 30 посадочных мест. Фото: Кому на Волге

В Самаре на 9-й просеке 2-й линии, 42 в здании бывшей заброшенной водонапорной башни открылась настоящая таверна La Torre.

— Новое заведение сделано как таверна, там есть место для ужина, гостевые комнаты для отдыха и зона парковки, — рассказали в группе Вконтакте самарского губернатора.

В летнее время на входе есть терраса, рассчитанная на 30 посадочных мест. Здание бывшей заброшенной водонапорной башни нашёл, выкупил и решил сделать там место для горожан самарский предприниматель. На первом этаже есть гастрономическая лавка итальянских продуктов.

Интерьер таверны состоит из плетёных кресел, деревянных стульев и маленьких круглых столов с мозаикой. На потолке закреплены фонари и тканевые кофейные мешки. Номера, для желающих остаться на ночь, расположены прямо в башне. На самом верхнем этаже есть даже смотровая площадка. La Torre открыта ежедневно с 12:00 до 22:00.