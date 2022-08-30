Самарцу, который выдавал себя за адвоката и сотрудника ФСБ, дали 6 лет колонии

Суд отправил мошенника в колонию общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре вынес приговор 36-летнему местному жителю, который выдавал себя за адвоката. Ближайшие несколько лет он проведет за решеткой.

По данным следователей, в январе 2017 года мужчина предложил своей знакомой выступить защитником ее сына, который проходил обвиняемым по уголовному делу. На самом деле он не имел статуса адвоката. Женщина передала аферисту 1,1 млн рублей, чтобы тот в дальнейшем отнес деньги правоохранителям. Планировалось, что взятка поможет сыну самарчанки избежать заключения под стражу, улучшить условия содержания и освободить его от уголовного преследования.

Обвиняемый таких связей не имел и не мог повлиять на исход дела. В итоге он решил привлечь к афере своего знакомого. Тот сыграл роль сотрудника правоохранительных органов и получил от потерпевшей 200 тысяч рублей.

В дальнейшем мужчины стали представляться сотрудниками УФСБ по Самарской области. Под видом силовиков они обманывали представителей коммерческих организаций. Им удалось выманить более 1,5 млн рублей.

Недавно автор махинаций предстал перед судом. Ему назначили 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание самарец будет в колонии общего режима. Как сообщили в СУ СК по Самарской области, дело подельника выделили в отдельное производство. Его рассмотрение продолжается.