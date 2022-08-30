Коронавирусом заразились 1 256 жителей Самарской области 30 августа 2022 года

Суточный прирост COVID-больных в Самарской области несколько дней подряд превышает тысячу человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Во вторник, 30 августа 2022 года, в регионе подхватили заразу 1 256 человек. Это немного меньше, чем накануне. Общее число случаев заражения теперь составляет 406 381, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 103 пациента. Еще 499 человек закончили лечение. За все время удалось побороть COVID-19 и выздороветь 385 989 жителям региона.

Обновилась и статистика по смертям. К сожалению, умерли еще двое больных. Общее количество летальных исходов достигло 7 959.

Специалисты рекомендуют жителям Самарской области пройти вакцинацию. Также они советуют носить маски в общественных местах и транспорте. В первую очередь это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.