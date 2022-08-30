Первый «Театральный троллейбус» запустят в Самарской области

Остановки будут объявляться голосами актеров театра-студии. Фото: пресс-служба театра «Грань»

В Новокуйбышевске 3 сентября этого года запустят первый «Театральный троллейбус», который будет ездить по кольцевому маршруту № 5 и № 6.

— В ходе движения пассажиры услышат рассказ об исторических и культурных событиях, о достопримечательностях и известных земляках города, — рассказали в пресс-службе театра «Грань».

Остановки будут объявляться голосами актеров театра-студии «Грань». Экскурсионный текст, как и объявление остановок будет звучать в записи. Пассажиры маршрута № 6 познакомятся с историей, архитектурой города, а № 5 – с культурой.

Для проекта один из городских троллейбусов оформили в стилистке театра-студии «Грань». В общественном транспорте размещены фотографии, на которых актеры в сценических образах находятся в важных городских местах: площади Ленина, железнодорожном вокзале, «Тресте № 25», улицы Миронова.