В Самарской области 1 сентября возможны дождь с грозой при сохранении жаркой погоды

Родителям и школьникам придется стоять на линейках в жару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сообщению «Приволжского УГМС», в четверг, 1 сентября, днем жителей региона ждет переменная облачность, возможны дождь с грозой.

— Температура воздуха прогреется до 25-30 °C, ветер будет юго-западный от 7 до 12 м/с, — сообщили синоптики.

Ночью, 1 сентября, температура воздуха опустится до 14-19 °C. Осадков не ожидается, а ветер такой же как и днем – юго-западный от 7 до 12 м/с.

В последний день лета, 31 августа, и днем, и ночью при переменной облачности осадков не ожидается, ветер будет юго-западный от 6 до 11 м/с. Днем температура воздуха составит 28-33 °C, ночью – 14-19 °C.

Ну а сегодня, 30 августа, самарцев ждет жаркая погода. Температура воздуха днем прогреется до 30-35 °C. Ветер тоже будет теплый, южный. Ночью температура опустится до 12-17 °C.