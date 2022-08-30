В Самаре завершилось следствие по делу о падении наледи на 8-летнюю девочку

Снежная масса упала на ребенка, в результате чего его здоровью был причинен тяжкий вред Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предстанет перед судом начальник ремонтно-эксплуатационного участка одной из УК. Мужчину будут судить из-за схода наледи с крыши, в результате которого пострадал ребенок.

Инцидент произошел 26 марта 2022 года около одного из домов по ул. Стара-Загора. Как сообщает СУ СК по региону, наледь и снег рухнули с кровли на 8-летнюю девочку. В результате здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. При этом следить за чистотой крыши должна была управляющая компания, а конкретно – начальник ремонтно-эксплуатационного участка. Однако мужчина не предпринял мер по очистке.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). В ближайшее время все материалы будут переданы в суд.