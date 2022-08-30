Самарцы заметили бегущего в сторону парка Гагарина фазана 30 августа 2022 года

Откуда посреди города взялся фазан, пока не ясно / Фото: Подслушано Самара

Днем во вторник, 30 августа 2022 года, жители Самары заметили необычного для городских джунглей гостя. По улицам областной столицы бегал фазан. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Вот такое чудо перебежало Московское шоссе и направилось в парк Гагарина. Наверно, из зоопарка убежал, - рассказали горожане, которым удалось повстречать пернатого.

По предварительным данным, путешествие по областной столице устроила серебряная лофура, которая относится к семейству фазановых. Горожане шутят, что птица решила устроить себе выходной и пошла кататься на каруселях в парке.

К слову, некоторые самарцы утверждают, что видели фазана еще и в районе здания местного телеканала на пересечении улицы Советской Армии и Московского шоссе. Дальнейшая судьба пернатого пока неизвестна.