В Самарской области экс-руководителя Рачейского управления «Самаралес» признали виновным за взятку

Сумма взятки составила 38 тысяч рублей. Фото: СУ СК по Самарской области

Бывшего руководителя Рачейского управления «Самаралес» суд признал виновным в получение взятки и назначил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

— Местный житель в феврале прошлого года хотел арендовать спецтехнику для перевозки лесоматериалов, — сообщили в СУ СК по Самарской области.

После этого в марте в своем кабинете руководитель с посредником в лице подчиненного пообещал дать мужчине грузовой транспорт за денежное вознаграждение. Местный житель согласился и передал через посредника 38 тысяч рублей.

Без согласия с руководством ГБУ «Самаралес» руководитель не должен был предоставлять транспортное средство. Посредника начальника суд тоже признал виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.