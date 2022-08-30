Власти сообщили о готовности школ Самарской области к новому учебному году

Проверку прошли все школы губернии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школы Самарской области полностью готовы к новому учебному году. Об этом стало известно на совещании в областном правительстве.

В учреждениях проверили целостность периметральных ограждений, наличие дорожной разметки возле школьных зданий, организацию охраны, исправность работы противопожарных систем. Школам, в которых были обнаружены нарушения, выданы предписания об устранении.

– За период с 2019 года финансирование мероприятий по антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности школ увеличилось в 2,4 раза. В текущем году объем средств регионального и муниципальных бюджетов, направляемых на решение этих задач, составляет 1,3 миллиарда рублей, – рассказал первый вице-губернатор, председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Власти отмечают, что контроль за безопасностью школ будет продолжен и после 1 сентября. Работы в этом направлении будут вестись в течение всего года.