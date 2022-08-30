Водитель-курьер может зарабатывать до 85 тысяч рублей в Самаре

Важны также знания делового этикета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию SuperJob водитель-курьер может зарабатывать до 85 тысяч рублей в компаниях сферы розничной торговли в Самаре.

— Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 48 тысяч рублей, — сообщает SuperJob.

В Самаре от 30 до 35 тысяч рублей может получать профессионал с правами категории В, стажем вождения от 1 года и отсутствием случаев лишения водительских прав. От 35 до 37 тысяч рублей – с водительской медицинской справкой для работы на автомобиле компании, навыками работы с кассовым терминалом, знанием правил оформления путевой и товаросопроводительной документации, опытом работы от полугода.

От 37 до 50 тысяч платят специалистам со знанием делового этикета и опытом работы водителем-курьером от 1 года. Самую высокую зарплату от 50 до 85 тысяч рублей могут получать люди со всеми перечисленными навыками.

Важным условием является опыт с большим количеством доставок и стажем работы водителем-курьером от 2 лет. Среднестатистический портрет такого водителя-курьера в городе – 37-летний мужчина со среднем профессиональным образованием. На последнем месте работы находились в среднем 6 месяцев.