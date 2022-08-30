Глава Минпромторга Самарской области посетил Тольяттиазот

Министр назвал ТОАЗ флагманом химического производства

Во вторник, 30 августа 2022 года, в Тольятти с рабочей поездкой приехал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. Он посетил ПАО «ТОАЗ», где провел совещание с руководством предприятия.

– Для нас имеет особое значение, что правительство региона принимает участие в развитии промышленных предприятий. Темы, которые обсуждались сегодня, актуальны не только для сотрудников предприятия, но и жителей всего Тольятти, – отметил гендиректор Тольяттиазота Анатолий Шаблинский.

Министр посетил производственную площадку «ТОАЗ – ДИОКСИД» и модернизированную эстакаду налива аммиака, а также познакомился с ходом строительства третьего агрегата карбамида. Объект должны ввести в эксплуатацию в 2022 году. Андрей Шамин подчеркнул, что Тольяттиазот – это флагман химического производства. Предприятие, несмотря на сложности, постоянно развивается.

– Мы продолжим работу с руководством ТОАЗ по организации сотрудничества в сегодняшней ситуации, – добавил глава Минпромторга Самарской области.