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Общество30 августа 2022 12:57

Побег заключенных из колонии строгого режима в Самарской области назвали фейком

В ФСИН опровергли информацию о сбежавших осужденных
Анастасия ФИЛАТОВА
Все заключенные в настоящее время находятся на своих местах

Все заключенные в настоящее время находятся на своих местах

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Информация о заключенных, сбежавших из колонии строгого режима в Самарской области, не нашла подтверждения. В регуправлении ФСИН опровергли сообщения о побеге из исправительного учреждения.

– Новость о сбежавших осужденных – фейковая. Побеги из колоний Самарской области не совершались. Все заключенные в настоящее время на своих местах, – сообщили «КП-Самара» в ведомстве.

Напомним, утром во вторник, 30 августа 2022 года, в соцсетях появились сообщения, что из ИК-16 в Тольятти сбежали двое заключенных – парни, судимые за кражи. Там же были размещены ориентировки с фото и описанием беглецов. Откуда появились снимки с розыскными листами, пока неизвестно.