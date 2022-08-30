Средний возраст кредитного авто «с пробегом» в Самаре увеличился на 2 года

Такую тенденцию отмечают банкиры. Оживление рынка автокредитования как в Самарской области, так и в целом по стране, началось с июня. По мнению экспертов, «дно» пройдено.

«Основная причина увеличения спроса на автокредиты – общерыночное снижение ставок после их весеннего «взлета», – комментирует Алексей Ларгин, руководитель Абсолют Банка в Самаре. - Мы прогнозируем, что до конца года рынок автокредитования продолжит рост, тем более что осень – традиционно «высокий сезон» для продавцов и покупателей авто». Представитель банка фиксирует тенденцию: «Если год назад доля сделок с подержанными авто у нас в Самарской области не превышала 44% от общего числа, то летом 2022 года она достигла рекордной величины – 75%. Мы прогнозируем, что во второй половине года она сохранится либо на этом же уровне, либо незначительно уменьшится.

При этом средний возраст подержанного авто увеличился на 2 года. Если в 2021 году в сегменте легковых машин с пробегом чаще всего приобретали авто 2012-2014 гг выпуска (8-10 лет), то летом 2022 года – авто 2010-2012 гг (10-12 лет). Главная причина, конечно, более низкая стоимость таких «возрастных» автомобилей».

По данным кредитной организации, летом средняя сумма кредита на новый автомобиль в Самаре достигла 1,66 млн рублей, год назад она составляла 1,28 млн рублей. Средняя сумма кредита на подержанный автомобиль этим летом увеличилась почти до 1,2 млн рублей, год назад она равнялась 705 тыс. рублей. Средний срок кредита на авто в Самаре – 7,5 лет.

Самые популярные марки авто в кредит в 2022 году в Самарской области – Lada, Hyundai, Nissan, Renault, Kia. В целом заметен тренд на смещение спроса в пользу недорогих марок (Lada, китайские бренды). Банкиры прогнозируют, что он сохранится до конца 2022 года.