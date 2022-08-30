«Огонь охватил все поле»: около сел под Самарой загорелось 4 гектара сухой травы

Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. Фото: Эдуард Ардабьев

Во вторник, 30 августа, пожарные службы работают в Борском районе. Здесь произошел крупный пожар между селами Покровка и Благодаровка. В сторону Баженовки в полях и прилегающих к ним территориях вспыхнула сухая трава. Информацию сообщил глава муниципалитета Эдуард Ардабьев.

– На пожаре работают по две цистерны от спасательного отряда и Самарских лесничеств, одна машина ДПК сельского поселения Гвардейцы. Производится дискование периметра, – рассказал Эдуард Ардабьев.

По данным главы Борского района, огонь охватил большую площадь – порядка 4 Га. Ситуацию осложняет порывистый ветер. Отмечается, что угрозы для населенных пунктов нет. Причины возгорания пока неизвестны.