В Самаре развалился спуск на городской пляж по ул. Осипенко

Горожане поделились кадрами. Фото: Предложка (Самара) - Новости Самары

В августе 2022 года жители Самары, решившие отдохнуть на пляже, обнаружили неприятную находку. Ведущий к Волге спуск оказался в плохом состоянии – он практически развалился. Информацией самарцы поделились в соцсетях.

Неприглядную картину очевидцы увидели на спуске по ул. Осипенко. От лестницы немного отошли нижние ступеньки и в целом вид спуска казался небезопасным.

– Участок однозначно нуждается в ремонте, – пишут жители города.

Отметим, что ранее самарская набережная уже становилась участником скандала. Здесь рухнуло ограждение, в результате чего пострадала девушка. Пострадавшую доставили в больницу.