Дмитрий Азаров вручил награды победителям областного турнира «Лето с футбольным мячом»

Губернатор вручил ребятам кубки и медали. Фото: Светлана Осьмачкина

Во вторник, 30 августа, на тренировочной площадке «Восход» около стадиона «Солидарность Самара Арена» прошел финал турнира «Лето с футбольным мячом-2022». Участие в нем принимали почти 33 тысячи ребят из 37 районов Самарской области.

Лучшие команды встретились в финале, а победители получили награды из рук главы региона Дмитрия Азарова. Губернатор вручил им дипломы, кубки и медали.

– Я приветствую ваше желание быть здоровыми и спортивными, желание достигать результатов. Сегодня здесь собрались победители. Но уверен, что все 33 тысячи ребят, которые приняли участие в соревновании в этом году, стали победителями. Кто-то обрел новых друзей, кто-то повысил свое мастерство, которое позволит в будущем добиваться еще больших побед, – обратился к присутствующим Дмитрий Азаров.

Среди юношей младшей группы «бронзу» завоевала команда из Железнодорожного района Самары. На втором оказались отрадненцы, а победу одержали новокуйбышевские спортсмены. В старшей группе третье место заняла команда из Кротовки, «серебро» досталось Смышляевке, а «золото» – Луначарскому.

Среди девочек первое место завоевала команда «Лада» из Тольятти, второе – из Вязовки, третье – команда «Кристалл» из Самары. А в старшей группе команда из Автограда завоевала «бронзу». «Серебро» досталось команде из Красноярского района, а первое место присуждено спортсменкам из Васильевки.

Победители в младшей группе смогут вывести команды на один из матчей на стадионе «Солидарность Самара Арена». Команды – победительницы старшей возрастной группы получили сертификаты на обучение в самарском региональном центре для одаренных детей «Вега» по смене «футбол».