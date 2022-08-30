В Самаре стартовало строительство станции метро «Театральная»

На площадке кипит работа. Фото: t.me/mkhusnullin

В Самаре началось строительство одиннадцатой станции метро – «Театральной». О ходе работ сообщил Вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Новая станция завершит первую линию метрополитена и позволит связать активно развивающиеся промышленные районы с центром города. Она разместится на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской, недалеко от оперного театра. Вход в метро будет располагаться со стороны площади Куйбышева.

Строительство объекта стало возможным благодаря инфраструктурному кредиту в размере 10,4 млрд. рублей, который губернии одобрила правительственная комиссия по региональному развитию. Завершить возведение должны в 2024 году.

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