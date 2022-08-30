Самарские проекты победили в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ в сфере культуры

Самарская область вошла в число лидеров по количеству заявок и проектов, получивших поддержку. Фото: правительство Самарской области

Проекты Самарской области победили в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ. Об этом стало известно на заседании Координационного комитета. Участие в обсуждении принял губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Культура» Дмитрий Азаров, который входит в состав комитета.

Во втором конкурсе 2022 года одержали победу сразу 17 проектов Самарской области. Они получили поддержку в размере 30 млн. рублей. Всего же по итогам первых двух конкурсов от региона поддержан 61 проект на сумму около 120 миллионов рублей.

– Самарская область традиционно в числе регионов, который качественно готовит проекты и улучшает свои показатели от конкурса к конкурсу, – отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

А в июле текущего года были подведены итоги третьего специального конкурса. Победителями стали еще три самарских проекта – они получат более 5 млн. рублей.

Во время совещания было отмечено, что у некоторых регионов возникли проблемы с оформлением заявок. В Самарской области эта проблема решена благодаря экспертному совету при областном министерстве культуры. Совет занимается оценкой заявок, направляемых в различные фонды.

– Если какие-то творческие организации имеют сложности в оформлении документов, пусть приезжают к нам, у нас есть экспертный центр. Работает он эффективно. Мы в тройке лидеров по Фонду президентских грантов и наращиваем усилия. Мы поможем оформить заявки и с удовольствием проведем эти мероприятия в Самарской области, – отметил Дмитрий Азаров.