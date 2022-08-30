Марат Хуснуллин оценил значимость новой станции метро в Самаре

Станция разместится в границах улиц Галактионовской и Красноармейской

В Самаре началось строительство одиннадцатой станции метро. Объект возводят в границах улиц Галактионовской и Красноармейской. Значимость столь важного для города проекта оценил Вице-премьер России Марат Хуснуллин.

– В 2025 году она должна связать активно развивающиеся промышленные районы с центром города, – отметил Марат Хуснуллин.

Новая станция метро, получившая название «Театральная», завершит первую линию метро. Такая возможность появилась благодаря системной и командной работе губернатора и кабинета министров региона.

– Строительство новой станции метро позволит решить застарелые транспортные проблемы и положительно скажется на инвестиционной привлекательности Самары. Оно значительно улучшит экономическую ситуацию метрополитена. Мы ожидаем увеличение пассажиропотока более чем на 30%, – отметил Дмитрий Азаров.

Строительство объекта будет вестись на средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 10,4 млрд рублей. Его региону одобрила правительственная комиссия по региональному развитию.

– Как показала практика, механизм инфраструктурного бюджетного кредита очень востребован регионами, потому что позволяет реализовывать масштабные и популярные у жителей проекты, на которые у самих регионов может не хватать средств, – заявил Марат Хуснуллин.