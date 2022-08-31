В Тольятти женщина отдала мошеннику около 700 тысяч рублей, чтобы «обезопасить» свои деньги

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 51-летней женщина хотела обезопасить свои деньги от мошенников, но не поняла обман и перевела около 700 тысяч рублей.

— На телефон жительницы Тольятти позвонили несколько раз с разных номеров. Неизвестный представился работником банка, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Звонивший убедил женщину, что с её банковских счетов мошенники пытаются перевести деньги. Чтобы этого не произошло, ей нужно как можно скорее снять денежные средства и перевести их на «безопасный счет».

Жительница Тольятти выполнила все указания лже-сотрудника банка. После этого аферист перестал выходить на связь. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.