Инвестиционная привлекательность Самары повышается с развитием транспортной инфраструктуры

Будет сделана развязка в районе строительства Wildberries возле Новосемейкино. Фото: администрация Самары

В Самарской области строят около 200 промышленных и коммерческих объектов. Общий ожидаемый объем инвестиций — более 1,3 триллиона рублей. Реализация проектов требует развития дорожной инфраструктуры.

— Сделан ремонт транспортной развязки у завода «Феррони Тольятти» на пересечении Поволжского и Обводного шоссе, — рассказали в правительстве Самарской области.

Будет сделана развязка в районе строительства логистического центра Wildberries возле поселка Новосемейкино. Готовится строительство заезда на территорию индустриального парка «Преображенка» с улицы Промышленной.

Помимо этого, проектируется 4-полосная автодорога с разделительной полосой по улице Фермерской от пересечения с Полевой в селе Подстепки до пересечения с Южным шоссе и улицей Цеховой в Тольятти. Предусмотрена и одноуровневая развязка в районе технопарка «Жигулевская долина».

Будет решаться вопрос о выделении средств на строительство подъездной дороги к проектируемому заводу по производству сыра в Тольятти. В планах реконструкция подъездных путей улицы Южной от 2-го Южного проезда до Красноглинского шоссе в рамках создания индустриального парка «Электрощит» в Самаре.