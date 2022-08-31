В Тольятти мужчина поставил на миграционный учет в комнате общежития более 50 иностранцев

Хозяин комнаты не планировал предоставлять помещение для проживания. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 37-летнего мужчину ждет суд за фиктивную постановку на учет 50 иностранных граждан в приватизированной комнате общежития, расположенного в Центральном районе Тольятти.

— На протяжении нескольких месяцев этого года ранее не судимый местный житель незаконно поставил иностранцев на миграционный учет по месту своего проживания, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Хозяин комнаты, площадь которой 12 квадратных метров, не собирался предоставлять им помещение для проживания. Мужчина полностью признал свою вину. Оказалось, что услуги иностранцам он оказывал за денежное вознаграждение.

Информацию также подтвердили соседи мужчины по комнатам общежития. В настоящий момент предварительное расследование уголовного дела закончено, оно передано в суд. Жителю Тольятти грозит штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.