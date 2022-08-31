Прямые авиарейсы из Самары в Минеральные Воды возобновятся в сентябре 2022 года

От «Уральских авиалиний» запланировано два рейса в неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре в международном аэропорту Курумоч снова появятся прямые рейсы на курорты Северного Кавказа из Самары в Минеральные Воды.

— C 17 сентября перевозить пассажиров начнет авиакомпания «Азмут», а с 23 сентября – «Уральские авиалинии», — сообщили в пресс-службе Курумоч.

От «Азмут» вылет самолетов из Самары запланирован еженедельно по средам и субботам в 21.05, а прибытие в аэропорт Минеральные Воды – в 23.15 по местному для каждого аэропорта времени.

От «Уральских авиалиний» запланировано два рейса в неделю – по вторникам и пятницам. Вылет во вторник будет в 10.25, а прибытие в Минеральные Воды – в 12.10. В пятницу вылет из Самары – в 13.10, прибытие в Минеральные Воды – в 14.55.

Подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на официальном сайте аэропорта, с условиями перевозки – на сайте авиаперевозчика.