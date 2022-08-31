Временно ограничивается движение из-за чемпионата по триатлону в центре Самары 3 сентября

Временно отменили движение троллейбусов № 6 и № 16. Фото: администрация Самары

С 06:00 до 17:00 3 сентября из-за проведения «Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону, соревнования по триатлону среди любителей IRONSTAR» ограничат движение транспорта в центре города.

— Это коснется сразу нескольких участков дорог региона, — рассказали в администрации Самары.

Так, будет ограничено движение по ул. Максима Горького от Венцека до Вилоновской; по ул. Вилоновской от Максима Горького до Куйбышева; по ул. Куйбышева от Вилоновской до Венцека.

Помимо этого, автомобилисты не смогут проехать по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной; по ул. Лесной от Осипенко до Северо-Восточной магистрали; по Северо-Восточной магистрали от Лесной до Ново-Садовой.

На всех этих участках с 18:00 2 сентября до 17:00 3 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспорта. С 05:00 до 17:00 3 сентября отменили движение троллейбусов № 6 и № 16. Схема движения общественного транспорта №№ 3, 24, 37, 46, 47, 61, 80, 92, 207, 247, 261 и 297 тоже изменится и будет в обход данных территорий.