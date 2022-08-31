Сбором и отправкой гуманитарной помощи занимались представители реготделения "Единой России"

Самарская область отправила очередной гуманитарный конвой на Донбасс. Груз со всем необходимым в городе Снежное собрали представители реготделения партии «Единая Россия».

В состав груза вошли 240 ноутбуков, 20 ПК, проекторы, DVD-приводы, комплектующие, 25 мобильных арочных детекторов. Также для больницы Снежного передали несколько комплектов высокоточного медоборудования, которое позволяет проводить диагностику и эндоскопические операции.

Кроме того, партия отправила в ДНР более 2,5 тысяч томов художественной и учебной литературы, которые собрали жители Самарской области в рамках акции «Книги Донбассу». Также в составе груза — комплекты карт и таблиц по географии и истории, которые передадут в школы Снежного.

Напомним, Самарская область и Снежное подписали соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в мае 2022 года. С тех пор регион регулярно отправляет в город гуманитарные конвои с продуктами, питьевой водой, медикаментами, товарами первой необходимости, стройматериалами и спецтехникой. Также в Снежном работают бригады самарских волонтеров. Они помогают восстанавливать жилые дома, дороги, коммунальные сети и соцобъекты.