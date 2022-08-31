Три женщины пострадали при столкновении Lada Granta и Kia Rio в Самарской области 30 августа

Водитель выезжал со второстепенной дороги на главную. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 30 августа, в 08:20 в Центральном районе Тольятти Lada Granta врезалась в Kia Rio, в результате ДТП три женщины пострадали.

— 19-летний водитель на Lada Granta не уступил дорогу на нерегулируемом перекрестке в районе дома № 18 по ул. Гидростроевской, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Он выезжал со второстепенной дороги и должен был предоставить преимущество в движении автомобилю «Kia Rio», который двигался по главной дороге. За рулем иномарки находилась 35-летняя женщина.

В результате столкновения пострадала она и еще две пассажирки автомобиля Lada Granta в возрасте 37 и 63 лет. Всех женщин отвезли в медицинское учреждение.

Стаж вождения парня составляет один год. С августа прошлого года он нарушал правила дорожного движения два раза.