«Крылья Советов» на выезде уступили «Спартаку» в матче Кубка России

Единственный гол в матче забил дебютант "Спартака" Павел Мелешин Фото: с сайта ФК "Спартак".

Во вторник, 30 августа 2022 года, самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли с московским «Спартаком». Это был матч первого тура «Пути РПЛ» в розыгрыше Кубка России по футболу. К сожалению, «КС» не удалось обыграть титулованного соперника.

Матч вышел тяжелым. Первым открыть счет представился шанс красно-белым, однако они его упустили. Игрок «Спартака» Александр Соболев не смог реализовать пенальти. Вратарь «Крыльев» успешно отвел мяч.

Во втором тайме хозяева поля все-таки смогли забить гол. Отличился дебютант — 18-летний Павел Мелешин, который является сыном четырехкратного чемпиона России в составе «Спартака». На 46 минуте матча он в касание точно пробил в дальний угол ворот.

«Крылья» пытались отыграться, опасно били Липовой и Хубулов. Однако все атаки самарцев оказались безрезультатны. Они так и не смогли изменить счет на табло. В итоге минимальная победа «Спартака» — 1:0.

Напомним, на этой неделе «КС» предстоит провести еще один матч. В воскресенье, 4 сентября 2022 года, они примут на стадионе «Солидарность Самара Арена» ЦСКА.