В Тольятти иностранец хранил в вентиляции и столе арендованной квартиры героин и метадон

Наркотики мужчина купил в интернете, чтобы сбывать через тайники. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти в августе этого года задержали 24-летнего уроженца ближнего зарубежья, который хранил в вентиляции и кухонном столе арендованной квартиры героин и метадон.

— Поступила информация, что он распространяет наркотики в тайниках-закладках во дворах жилых домов, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции вместе с бойцами спецподразделения «Гром» задержали мужчину возле жилого дома на ул. Полякова. При нем нашли сверток с порошкообразным веществом.

А в квартире, которую он арендовал в Автозаводском районе Тольятти, обнаружили еще один пакет с порошкообразным веществом в вентиляционной вытяжке, а пакеты со светлым веществом в кухонном столе. Общая масса героина оказалась больше 555 грамм, что является особо крупным размером, метадона – 243.40 грамма.

Уроженец ближнего зарубежья не судим и не трудоустроен, наркотики купил в интернете, чтобы сбывать через тайники. Возбуждено два уголовных дела. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.