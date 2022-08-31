Газировку Kola, Orange, Cherri, Lime стали производить в Самарской области

Новинки выпускаются в ПЭТ-бутылках и в железных банках. Фото: сообщество Вконтакте самарского губернатора

В качестве замены импортных газировок, которые стали недоступны, пивзавод «Золотой хмель» Похвистневского района стал производить напитки Kola, Orange, Cherri, Lime.

— Новинки цеха безалкогольных напитков, как и оригиналы, выпускаются в ПЭТ-бутылках и в железных банках, — сообщает сообщество Вконтакте самарского губернатора.

Необходимое оборудование производители купили в Росси. Это вышло дешевле и внесли изменения, чтобы тара подавалась на розлив автоматически и ополаскивалась. Помимо этого, видоизменили устройство для подачи напитка.

Каждый день цех безалкогольных напитков поставляет партиями свою продукцию на продажу. Всего в ассортименте 66 наименований, среди которых лимонады, квасы, вода, медовуха. По словам создателей, секрет напитков заключается в чистой воде Старого Аманака. Для производства используется сахар и вкусовые добавки, которые выпускаются в России.