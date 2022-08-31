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Общество31 августа 2022 8:12

Движение автобусов по кольцу на Антонова-Овсеенко и Советской Армии возобновили в Самаре

Проезд открыли утром 31 августа 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Кольцо открыто для движения автобусов / Фото: ПроТранспорт63

Кольцо открыто для движения автобусов / Фото: ПроТранспорт63

В среду, 31 августа 2022 года, в Самаре сняли ограничение на движение по участку улицы Советской Армии. Речь идет о кольце на пересечении с улицей Антонова-Овсеенко. Теперь там вновь курсируют автобусы. Об этом в соцсетях сообщила компания-перевозчик.

Напомним, проезд там был закрыт с 26 августа 2022 года. Причина — проведение работ на теплотрассе. Ограничения должны были снять еще накануне утром, но их решили продлить еще на сутки. Ремонт на кольце еще не завершен, но дорога открыта для проезда.

Отметим, утром 31 августа 2022 года должны были возобновить движение транспорта по улице Стара-Загора. Однако, как сообщил перевозчик, проезд по данному участку все еще закрыт. Автобусы и троллейбусы нескольких маршрутов все еще ходят в объезд.

Участок ул. Стара-Загора все еще перекрыт / Фото: ПроТранспорт63

Участок ул. Стара-Загора все еще перекрыт / Фото: ПроТранспорт63