Движение автобусов по кольцу на Антонова-Овсеенко и Советской Армии возобновили в Самаре

Кольцо открыто для движения автобусов / Фото: ПроТранспорт63

В среду, 31 августа 2022 года, в Самаре сняли ограничение на движение по участку улицы Советской Армии. Речь идет о кольце на пересечении с улицей Антонова-Овсеенко. Теперь там вновь курсируют автобусы. Об этом в соцсетях сообщила компания-перевозчик.

Напомним, проезд там был закрыт с 26 августа 2022 года. Причина — проведение работ на теплотрассе. Ограничения должны были снять еще накануне утром, но их решили продлить еще на сутки. Ремонт на кольце еще не завершен, но дорога открыта для проезда.

Отметим, утром 31 августа 2022 года должны были возобновить движение транспорта по улице Стара-Загора. Однако, как сообщил перевозчик, проезд по данному участку все еще закрыт. Автобусы и троллейбусы нескольких маршрутов все еще ходят в объезд.