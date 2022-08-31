Коронавирус выявили еще у 1335 жителей Самарской области 31 августа 2022 года

В регионе выявляют больше тысячи зараженных шестой день подряд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на среду, 31 августа 2022 года. Суточный прирост COVID-пациентов составил 1 335 человек. Это больше, чем накануне. Общее число случаев заражения достиг 407 716, сообщает оперштаб.

В Самарской области выявляют больше тысячи инфицированных уже шестой день подряд. Наибольший прирост больных фиксируют в крупных городах региона — в Самаре и Тольятти. Там ежедневно прибавляется по несколько сотен зараженных.

Растет и число тех, кому необходима госпитализация. За минувшие сутки на больничные койки отправили 135 пациентов. Еще 504 человека успешно закончили лечение. За все время победить коронавирус и выздороветь смогли 386 493 жителя региона.

К сожалению, умерли еще двое больных. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 7 961 летальный случай.