Самарцы смогут купить шубы российских фабрик со скидкой в 50%

Каждую покупательницу ждет полезный подарок.
Выставка-продажа пройдет в Самаре во Дворце культуры "Металлург".Можно будет выбрать шубы из норки, мутона, экомеха, нутрии, каракуля гарантированного качества одного из самых крупных производств в стране.
Организаторы отметили, что покупателей ожидает широкий размерный ряд — от 40 до 68 размера. Шубы можно будет приобрести в рассрочку от фабрики без участия банков.
Каждую покупательницу ждет полезный подарок.
Оформить скидку и ознакомиться с каталогом можно на сайте https://clck.ru/sXrqF
КАК НАС НАЙТИ
Самара, Дворец культуры "Металлург", просп. Металлургов, 75.
Телефон горячей линии: 8 800 201 10 07,
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