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Экономика31 августа 2022 8:51

Самарцы смогут купить шубы российских фабрик со скидкой в 50%

В Самаре два дня будут продавать шубы от российских фабрик со скидкой в 50%. Об этом сообщили организаторы федеральной выставки «Столица меха»
Каждую покупательницу ждет полезный подарок.

Каждую покупательницу ждет полезный подарок.

Выставка-продажа пройдет в Самаре во Дворце культуры "Металлург".Можно будет выбрать шубы из норки, мутона, экомеха, нутрии, каракуля гарантированного качества одного из самых крупных производств в стране.

Организаторы отметили, что покупателей ожидает широкий размерный ряд — от 40 до 68 размера. Шубы можно будет приобрести в рассрочку от фабрики без участия банков.

Каждую покупательницу ждет полезный подарок.

Оформить скидку и ознакомиться с каталогом можно на сайте https://clck.ru/sXrqF

КАК НАС НАЙТИ

Самара, Дворец культуры "Металлург", просп. Металлургов, 75.

Телефон горячей линии: 8 800 201 10 07,

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