Сильная магнитная буря обрушится на Самару 3 сентября 2022 года

Чувствительным людям придется непросто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 3 сентября 2022 года, в Самарскую область придет сильная магнитная буря.

По сообщению специалистов, она будет 6-балльная и перетечет в последующие дни. В это время у чувствительных людей возможны приступы головной боли, резкие скачки артериального давления, апатия.

Синоптики my-calend советуют избегать физических нагрузок, больше отдыхать. Также в дни, когда уровень магнитных бурь большой, важно не переедать и не употреблять алкогольные напитки.

Восприимчивых жителей региона могут ожидать перепады настроения и вялость. Специалисты советуют больше времени проводить на свежем воздухе, но самарцам стоит помнить, что в регионе сохраняется сухая жаркая погода. Лучше выбрать место в теньке и не разжигать огонь.