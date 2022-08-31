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Общество31 августа 2022 9:42

Школьникам запретили использовать мобильные телефоны во время уроков

Это необходимо, чтобы ребята не отвлекались от занятий
Анастасия ФИЛАТОВА
Ученики смогут воспользоваться гаджетами только на переменах

Ученики смогут воспользоваться гаджетами только на переменах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах России с 1 сентября 2022 года введут новые ограничения. С нового учебного года ребятам нельзя будет использовать телефоны. Об этом в ходе Общероссийского родительского собрания сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, мобильные телефоны запрещено будет использовать только во время уроков. Как пишет ФАН, таковы новые санитарные правила. Данный запрет решили ввести, чтобы школьники в ходе занятий не отвлекались на свои гаджеты. Если ребенку необходимо позвонить родителям, то это можно будет сделать на перемене.

Также Сергей Кравцов рассказал о линейках на День знаний. Минпросвещения РФ рекомендовало провести эти мероприятия в очном формате.