Пернатый беглец «напал» на движущийся по дороге автомобиль в Самаре

Фазан не растерялся и полетел дальше. Фото: скриншот видео

Вчера, 30 августа, в Самаре сбежавший фазан летел и попал в один из автомобилей, который двигался по дороге. Момент запечатлела камера видеорегистратора, находящаяся в машине.

Видеозапись выложили в телеграм-канале «СамараДТП». От удара птицы об автомобиль раздался стук. Фазан не растерялся и полетел дальше по своим делам.

Напомним, необычную картину заметили жители региона на самарских улицах. По сообщениям очевидцев, птица успела перебежать Московское шоссе, посетить парк Гагарина, а также побывать в районе здания местного телеканала на пересечении улицы Советской Армии и Московского шоссе.

О причинах прогуливания птицы по городу ничего не известно. Жители предполагают, что она убежала из зоопарка. Какой следующий пункт пребывания фазана, неизвестно.