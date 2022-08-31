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Происшествия31 августа 2022 10:34

В Самарской области 44-летний мужчина прогуливался с марихуаной

Наркотик хранился для личного употребления
Ирина СИНЕГУБОВА
Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинеле у прогуливающегося 44-летнего местного жителя полицейские обнаружили марихуану массой 47,33 грамма.

— Листья и соцветия растений находились в полимерном пакете, который изъяли в присутствии свидетелей, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области. По словам мужчины, он хранил наркотик для личного употребления и сбывать не собирался. Эту информацию сейчас тщательно проверяют. Безработный житель Кинеля уже был судим за аналогичное преступление.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Мужчине может грозить штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные до двух лет, либо ограничение или лишение свободы до трех лет.