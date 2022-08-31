В Самаре хотят снабдить весь общественный транспорт кондиционерами

Дана рекомендация по соблюдению температурного режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте администрации Самары появился проект социального стандарта транспортного обслуживания, согласно которому рекомендуется весь общественный транспорт оборудовать кондиционерами и системами отопления.

— Также цена проезда не должна превышать семипроцентную долю расходов на проезд за месяц по билету с неограниченным количеством поездок, — сообщает администрация Самары.

Рекомендуется, чтобы на автовокзалах и остановках были информационные табло и стенды, на которых жители региона смогли бы узнать маршруты и расписание. Прописана и обязанность транспорта ходить строго по расписанию, не нарушая его.

Транспортные средства не должны превышать срок службы. Если среднесуточная температура на улице ниже 5 °C, то в автобусах, трамваях и троллейбусах должно быть не меньше 12 °C. Если на улице больше 25 °C, то в салонах должно быть не более 25 °C.