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Общество31 августа 2022 11:25

В Самарской области улучшат соцобслуживание и оказание медпомощи участникам боевых действий

Речь идет о лечении и реабилитации инвалидов в учреждениях региона
Илона МАЙСКАЯ
"Единая Россия" предложила сделать социальное обслуживание инвалидов боевых действий бесплатным

"Единая Россия" предложила сделать социальное обслуживание инвалидов боевых действий бесплатным

Социальное обслуживание инвалидов боевых действий могут сделать бесплатным. Такой законопроект внесла партия «Единая Россия».

Представители ЕР хотят закрепить право на бесплатную помощь соцработников за инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, а также за участниками СВО. Подобная практика сейчас действует в отдельных регионах, ее хотят распространить на всю страну.

В Самарской области уже идет работа по улучшению качества обслуживания инвалидов и участников боевых действий. Губернатор Дмитрий Азаров поручил подготовить регламент о выделении «зеленого коридора» для этой категории граждан. Речь идет об оптимизации оказания им медпомощи без ущерба другим пациентам.

Кроме того, в регионе рассматривают вопрос о комплексном лечении инвалидов в специализированных санаториях Самарской области. Секретарь реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров предложил проверить оборудование и наличие лекарств в подобных учреждениях и в случае необходимости оснастить их всем необходимым для реабилитации участников боевых действий.